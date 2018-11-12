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МЧС предупредило о возможных смерчах над Черным морем

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Фото: youtube.com
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МЧС по Краснодарскому краю распространяет экстренное предупреждение об опасности формирования смерчей над Черным морем у Сочи, сообщает 12 ноября «РИА Новости».

«В ближайшие 1–3 часа и до конца суток 12 ноября, а также в течение суток 13 и 14 ноября на участке Магри–Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем», — говорится в сообщении.

В Краснодарском крае было объявлено штормовое предупреждение региональным главком спасательного ведомства. На территории Кубани ожидаются осадки в виде мокрого снега и гололедные явления. Это коснется побережья Черного и Азовского морей, в Новороссийске также ожидаются сильные ветры, а в Сочи — осадки с грозой. Органы управления приведены в повышенную готовность.

6 ноября МЧС сообщало о сильном тумане в Тульской области. Водителей попросили соблюдать осторожность при передвижении по местным дорогам. 

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