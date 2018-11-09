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Штормовое предупреждение объявили на Сахалине

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Фото: ТАСС/Ясько Кирилл
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На Сахалине в предстоящие выходные, 10 и 11 ноября, ожидаются сильные осадки и ветер. В южных районах острова пройдут дожди, а северные районы засыплет снегом. На территории всего региона объявлено штормовое предупреждение.

Сильные ливни начнутся в ночь на 10 ноября в Южно-Сахалинске, Долинском, Анивском, Корсаковском, Невельском, Поронайском, Томаринском, Макаровском, Холмском и Углегорском районах. В реках на юге острова возможен подъем воды на 0,5–1,5 м. Скорость ветра будет достигать 22 м/с.

11 ноября на севере Сахалина в Смирныховском, Охинском и Ногликском районах пройдет дождь со снегом. Также синоптики прогнозируют сильный ветер с порывами до 20 м/с, налипание мокрого снега на провода и другие объекты.

Региональное управление МЧС разослало предупреждения администрациям всех районов. Оперативные и спасательные службы приведены в повышенную готовность. Жителям рекомендуют не покидать населенные пункты, не выходить на охоту.

Как сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на ФГБУ «Сахалинское УГМС», надвигающийся на остров циклон формируется в районе корейского полуострова. Это первый циклон в этом сезоне, который характерен для зимнего периода циркуляции атмосферы.

Непогода бушует сейчас и в ЕАО. Снегопад и сильный ветер уже привели к локальным нарушениям электроснабжения в некоторых районах области.

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