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Службы ЖКХ Хабаровска привели в повышенную готовность из-за циклона

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На усиленный режим работы перевели службы благоустройства и энергетические службы Хабаровска. Это связано с циклоном, который обрушился на город: идет сильный дождь со снегом, порывы ветра могут достигать 23 м/с. Всё это грозит повреждением линий электропередач и падением деревьев.

Синоптики предупредили, что даже при плюсовых температурах, но при сильном ветре на дорогах образуется наледь. Поэтому, как сказали ИА AmurMedia в городской администрации, с началом снегопада спецмашины обработали улицы реагентами. В вечерние часы, после часа пик, уборочные машины сметут снежную кашу, образующуюся на дорогах после применения реагентов, в прибордюрную зону.

Ранее столичные синоптики сообщили, что туман и морось продержатся в московском регионе до окончания выходных, 11 ноября. Это объясняется малоподвижным атмосферным фронтом на фоне высокого атмосферного давления.

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