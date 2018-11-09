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Туман и морось продержатся в Москве до воскресенья

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Метеоусловия, способствующие появлению туманной дымки и мороси в Москве, продержатся до воскресенья. Об этом в пятницу, 9 ноября, рассказал специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По его словам, это обусловлено малоподвижным атмосферным фронтом на фоне очень высокого атмосферного давления.

«Сегодня оно превышает норму на 7 мм, в субботу оно превысит норму на 12 мм. Такой атмосферный фронт как раз и создает условия, благоприятные для низкой облачности, мороси и тумана», — рассказал он журналистам «РИА Новости».

Синенков отметил, что осадки прекратятся уже в ночь на воскресенье. В последний день выходных москвичей ждет погода с переменной облачностью и без осадков. 

Между тем облачная и туманная погода, а также морось установились 9 ноября и в Санкт-Петербурге. Как сообщает «Федеральное агентство новостей», туманная погода в городе сохранится всю неделю. 

8 ноября центр погоды «Фобос» также сообщил о грядущем похолодании. Синоптики отметили, что, по данным столетних наблюдений, переход среднесуточной температуры через ноль происходит обычно 10 ноября.

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