Снегопад в ЕАО привел к нарушениям электроснабжения

Локальные нарушения в электроснабжении зафиксированы в некоторых районах ЕАО из-за шквалистого ветра и резкого ухудшения погодных условий. Больше всего жалоб на отсутствие света поступило из Ленинского и Октябрьского районов области.

Сотрудники филиала «ЭС ЕАО» работают в режиме повышенной готовности. Восстановительные работы уже начались. Для запитывания социально-значимых объектов используются резервные источники питания. Работы продолжатся до полного восстановления электроснабжения всех потребителей.

На территории области сохраняются неблагоприятные погодные явления: идет мокрый снег, дует сильный ветер с порывами до 21 м/с. Сейчас осадки наблюдаются в Облученском, Ленинском и Биробиджанском районах. Также снег идет в соседнем с ЕАО Хабаровском крае, сообщает ИА EAOMedia.

Так, в Хабаровске энергетические службы перевели на усиленный режим работы. Все городские трассы обрабатывают реагентами.