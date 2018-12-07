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Ветер вынес северокорейское судно на мель в Приморье

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Северокорейское рыболовецкое судно UNPHA-1 из-за сильного ветра село на мель в Амурском заливе Приморского края. Никто не пострадал, загрязнений нет.

Судно стояло в заливе на якоре, ветер вынес его на отмель, сообщили ТАСС в Морском спасательно-координационном центре Владивосток.

Решается вопрос о снятии судна с мели, заявили спасатели.

Рыболовецкие суда и шхуны КНДР часто используют акватории Приморья для укрытия от опасной погоды. Только в августе-сентябре таких случаев было несколько сотен, рассказали в спасательном центре.

8 октября в заливе Петра Великого в Японском море пограничники сняли с подтопленной рыболовецкой шхуны рыбаков из Северной Кореи. Причиной подтопления стал шторм.

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