Синоптики предупредили об ураганном ветре на Курилах

Метель и сильнейший ветер прогнозируют синоптики на территории Курильского и Южно-Курильского районов. Неблагоприятные погодные явления ожидаются завтра, 8 декабря.

Как сообщает Сахалинское управление Росгидромета, скорость ветра будет достигать 30 м/с. Экстренное предупреждение об этом направлено в местные администрации. Силы и средства для ликвидации возможных неблагоприятных последствий урагана приведены в готовность. Обстановку, связанную с прохождением циклона, контролирует ГУ МЧС по Сахалинской области, уточняет ИА SakhalinMedia.

Жителям советуют без особой необходимости не покидать пределы населенных пунктов, уточнить местонахождение родных и близких и принять меры, чтобы непогода не застала их врасплох, отложить выезды на рыбалку и охоту. Туристическим группам рекомендуют переждать непогоду в специально подготовленных для этого местах.

Ранее сообщалось о том, что на Курилах зафиксированы подземные толчки магнитудой 3,8. Жители их не почувствовали.