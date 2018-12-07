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Подземные толчки зарегистрировали сейсмологи на Сахалине

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Землетрясение магнитудой 3,8 зафиксировано недалеко от Курил. Эпицентр подземных толчков находился в 85 км от Северо-Курильска. Глубина составила 70 км.

Как сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на представителей Сахалинского филиала Единой Геофизической службы, жители Северо-Курильска землетрясения не почувствовали. Угрозы для зданий нет.

Накануне, 6 декабря, землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано на западе острова Ломбок в Индонезии. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

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