Подземные толчки зарегистрировали сейсмологи на Сахалине

Землетрясение магнитудой 3,8 зафиксировано недалеко от Курил. Эпицентр подземных толчков находился в 85 км от Северо-Курильска. Глубина составила 70 км.

Как сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на представителей Сахалинского филиала Единой Геофизической службы, жители Северо-Курильска землетрясения не почувствовали. Угрозы для зданий нет.

Накануне, 6 декабря, землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано на западе острова Ломбок в Индонезии. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.