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Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на острове Ломбок в Индонезии

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Фото: Global Look Press/Ivan Damanik
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Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в ночь на четверг на в городе западе индонезийского острова Ломбок в Индонезии. Об этом сообщил Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным сейсмологов, подземные толчки начались в 04:02 мск. Эпицентр землетрясения находился в западной части города. Информация о пострадавших и разрушениях не приводится, пишет «Интерфакс». 

2 декабря у берегов Индонезии зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,3. Эпицентр землетрясения располагался на глубине более 140 км почти в 300 км к северо-западу от населенного пункта Сомлаки.

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