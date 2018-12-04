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Чукотка предложила пострадавшей от землетрясения Аляске помощь

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Фото: REUTERS/Nathaniel Wilder
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Чукотка готова оказать помощь американскому штату Аляска, пострадавшему от землетрясения. Об этом говорится на официальном сайте региона.

Губернатор Чукотки Роман Копин в день землетрясения направил письмо прежнему главе Аляски Биллу Уокеру, в котором говорилось о готовности российского региона оказать помощь и поддержку жителям американского штата.

«От имени правительства Чукотки, жителей округа и себя лично выражаю слова сочувствия людям, пострадавшим в результате землетрясения. Желаем жителям Аляски сил, стойкости и мужества», — говорится в письме Копина.

Землетрясение магнитудой 7 произошло на Аляске в пятницу, 30 ноября. Эпицентр располагался в 13 км от крупнейшего города штата Анкориджа. Очаг находился на глубине 40,9 км.

Стихийное бедствие привело к разрушениям в Анкоридже. В частности, был поврежден городской аэропорт, через который в штат поступает большая часть продовольствия.

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