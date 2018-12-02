У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,3

У берегов Индонезии зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,3, сообщает геологическая служба Соединенных Штатов (USGS).

Эпицентр землетрясения располагался на глубине более 140 км почти в 300 км к северо-западу от населенного пункта Сомлаки.

По предварительным данным, в результате землетрясения никто не пострадал. Угроза цунами не объявлялась, отмечает «Газета.ру».

30 ноября на Аляске произошла серия мощных подземных толчков, их магнитуда колебалась от 6,6 до 7,2. В связи с землетрясением в американском штате объявлено чрезвычайное положение.