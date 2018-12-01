Около 40 афтершоков зафиксировали на Аляске после землетрясения

Около 40 афтершоков произошло в американском штате Аляска в течение трех часов после мощного землетрясения магнитудой 7,0.

«Пока что мы зарегистрировали около 40 афтершоков в течение первых трех часов, магнитуда четырех из них превышала 4,0, а еще трех составляла более 5,0», — говорится в сообщении центра по землетрясениям Аляски в Twitter.

Специалисты не исключают, что в ближайшие время в штате произойдет новый подземный толчок магнитудой 6,0, однако считают его маловероятным.

30 ноября на Аляске произошла серия подземных толчков от 6,6 до 7,2. В связи с землетрясением в штате объявлено чрезвычайное положение.

Эпицентр землетрясения находился в 13 км от города Анкоридж. По предварительным данным, серьезные повреждения получили несколько домов и одна школа. Президент США Дональд Трамп пообещал выплатить компенсации всем пострадавшим.

Из-за землетрясения Росавиация разрешила летящим через РФ в США и Канаду самолетам изменить маршрут и следовать в другие аэропорты.