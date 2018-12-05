Мощное землетрясение произошло у берегов Новой Каледонии
Землетрясение магнитудой 7,6 произошло в Тихом океане в районе Новой Каледонии.
Как сообщает Геологическая служба США, эпицентр находился в 153 км к юго-востоку от поселения Тадине, где проживают около 7,5 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Отмечается, что возможно образование «потенциально опасных волн цунами».
Данные о пострадавших и разрушениях пока не поступали. Новая Каледония — заморское административно-территориальное образование Франции с особым статусом.
Землетрясение магнитудой 7 произошло на Аляске 30 ноября. Стихийное бедствие привело к разрушениям в Анкоридже. В частности, был поврежден городской аэропорт.