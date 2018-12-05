У Новой Каледонии произошло еще одно мощное землетрясение

Еще одно мощное землетрясение зафиксировали у берегов Новой Каледонии, о новых подземных толчках магнитудой 6,6 сообщила Геологическая служба США.

Толчки были зафиксированы в 6:43 по времени UTC (9:43 мск), очаг залегал на глубине 10 км.

Первое землетрясение магнитудой 7,6 произошло пару часов назад в Тихом океане в районе Новой Каледонии. Эпицентр находился на глубине 10 км в 153 км к юго-востоку от поселения Тадине, где живут около 7,5 тыс. человек.

Тогда уточнялось, что после сейсмособытия возможно возникновение цунами.

Новая Каледония — заморское административно-территориальное образование Франции с особым статусом.