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Москвичей предупредили о потеплении в последнее воскресенье зимы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Москву в воскресенье, 24 февраля, придет потепление. Об этом сообщает телеканал «Москва 24».

Отмечается, что температура воздуха начнет повышаться уже в ночь с субботы на воскресенье, а к середине дня достигнет 0…2 градусов тепла.

При этом процесс будет сопровождаться метелью и порывистым ветром.

Однако синоптики отметили, что теплая погода продержится недолго: буквально через три дня она сменится несильным морозом.

Ранее, 23 февраля, сообщалось, что синоптики рассказали о мартовской погоде в столице. По их словам, в первый весенний месяц температура воздуха в целом будет держаться в пределах нормы или даже чуть выше.

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