Плюсы холода: найдены бактерии, живущие только в Антарктиде

Российские ученые провели исследование горной части Антарктиды — самой труднодоступной — и обнаружили микроорганизмы, способные выживать в условиях ледяной пустыни. Предполагается, что некоторые из найденных бактерий встречаются только на южном континенте. Они уникальны: могут выдерживать экстремально низкую температуру и высокие дозы ультрафиолета, сохраняя при этом влагу. Сейчас специалисты НИЦ «Курчатовский институт» рассматривают возможность использовать ферменты найденных микроорганизмов при производстве продуктов питания, антибиотиков и моющих средств.

Ледник-наждак

Более чем 99% Антарктиды покрыто слоем льда толщиной до 4 км. В течение миллионов лет ледники, двигаясь по континенту, «выскребали» с его поверхности все живые организмы. Но вершины гор, возвышающиеся над ледяными массами, все же сохранили некую фауну в нетронутом состоянии. Российские ученые вели поиск живых организмов в горах Сор-Рондане, которые находятся в Восточной Антарктиде.

Фактически условия Антарктиды похожи на пустынные, воздух отличается чрезвычайно низкой влажностью. При этом обитатели материка выдерживают низкие температуры (до –50 °С) при сильных ветрах. Нипочем им и жесткое воздействие ультрафиолета, который почти не задерживается атмосферой из-за слабого озонового слоя.

Для того чтобы выжить в такой среде, бактериям пришлось к ней приспосабливаться, формируя защитные пленки на поверхности скал и прячась в них, либо скрываясь в небольших трещинах в породе. Вместе со способом защиты от холода и ветров микроорганизмы выработали механизм сохранения влаги. Он заключается в выработке длинных молекул полисахаридов, в которые бактерия может укутаться, как в своеобразную одежду, аккумулирующую драгоценную влагу. Подумала природа и о защите от ультрафиолета. Живые существа наделены способностью синтезировать пигмент сцитонемин, который не дает высоким дозам излучения воздействовать на их клетки.

Местные жители

Помимо механизмов адаптации бактерий, ученые активно исследовали их происхождение, рассказал ведущий научный сотрудник НИЦ «Курчатовский институт», кандидат биологических наук Зоригто Намсараев.

— Большинство видов цианобактерий Антарктиды — например, нитчатые родов Leptolyngbya, Phormidium и Microcoleus — могут быть обнаружены в самых разных частях Земли, в том числе и в регионах с умеренным климатом, — отметил Зоригто Намсараев. — Вместе с тем были найдены и цианобактерии рода Cyanothece, которые пока обнаружены только в Антарктиде и потенциально могут являться ее эндемиками (видами, обитающими только на определенной территории. — «Известия»).

По словам ученых, в настоящее время рассматривается возможность использования ферментов найденных микроорганизмов при производстве моющих средств. В частности, их применение должно позволить людям стирать вещи при более низкой температуре, что уменьшит расход энергии на подогрев воды и улучшит сохранность тканей .

— Кроме того, бактерии и их ферменты могут использоваться в самых разных процессах, для прохождения которых важна низкая температура. В частности, к ним относится изготовление продуктов питания, реактивов для молекулярной биологии и антибиотиков, косметики и некоторых других видов продукции , — добавил Зоригто Намсараев.

Требует подтверждения

Обнаруженные учеными бактерии действительно могут встречаться только в Антарктиде, считает заведующий лабораторией метаболизма экстремофильных прокариот Института микробиологии им. С.Н. Виноградского ФИЦ «Биотехнологии» РАН Илья Кубланов. Вместе с тем он подчеркнул, что до того момента, как произойдет подтверждение этой гипотезы, может пройти много времени.

— Вопрос эндемичности бактерий — не простой, поскольку микроорганизмы крайне разнообразны, а наши знания о них пока что достаточно скудны, — рассказал он. — В связи с этим полученные данные о видах, обнаруженных в Антарктиде, требуют серьезной проверки, прежде чем можно будет очертить границы их распространения.

8_rift_northward Специалисты NASA опубликовали новые снимки, сделанные в ходе работы миссии IceBridge — она занимается изучением айсбергов в Антарктике. На них в том числе можно увидеть гигантские айсберги идеальной прямоугольной формы, которые все обсуждают с октября, и еще один, совсем новый (он изображен на этом фото) — его площадь составляет почти 230 кв. км, что соизмеримо с площадью Бостона. Некоторые из фотографий, сделанных учеными, — в галерее «Известий» Фото: NASA/ Brooke Medley 20181016_6d_mg_1035-x4 Этот айсберг обнаружили еще в октябре, но только сейчас его впервые удалось сфотографировать с близкого расстояния. Такие айсберги из-за их правильной формы называют столовыми, обычно они откалываются от краев шельфового ледника Фото: NASA/Jeremy Harbeck 20180627_gaf_u39_1933 Целью работы миссии IceBridge является длительное исследование состояния полярного льда (в том числе за счет сбора данных со специальных датчиков, а также проведения аэрофотосъемки) Фото: Global Look Press/dpa/Patrick Pleul GettyImages-664085550 Для проведения полетов свои самолеты научным специалистам предоставляет NASA Фото: Getty Images/Mario Tama 20120730_gaf_ux5_117 Так, например, выглядит отвесный край «столового» айсберга Фото: Global Look Press/A. Rose 38536572052_80c4a79cc3_k Считается, что таяние шельфовых ледников в Антарктике в последние годы ускоряется из-за глобального потепления климата Фото: www.twitter.com/NASA_ICE DrgkA6lW4AIOmxm Еще в 2017 году международная группа ученых сообщила, что скорость таяния льда в Антарктике увеличилась почти в три раза за последние пять лет Фото: www.twitter.com/NASA_ICE DrgkD_UWwAIr1HI Новый гигантский айсберг площадью с город Бостон получил название B-46. Он откололся от ледника Pine Island совсем недавно — на фото видно границу между айсбергом и ледником Фото: NASA/Kate Ramsayer Снимок экрана 2018-11-13 в 18 Такие айсберги могут дрейфовать в океане годами — эту фотографию айсберга, напоминающего гроб, ученые также опубликовали в начале ноября. Специалисты говорят, что он просуществовал в антарктических водах более двух десятилетий и за это время приобрел свою странную форму Фото: NASA 20160807_gaf_u40_1407 В 2017 году площадь ледяного покрова, который начал таять в Западной Антарктике, ученые оценили в 777 тыс. кв. км — это больше площади всего штата Техас Фото: Global Look Press/Matthias Graben

Согласны с этим мнением и представители Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

— Антарктические виды микроорганизмов характеризуются особым метаболизмом, который позволяет им выживать в полярных областях, — отметила старший научный сотрудник лаборатории изменений климата и окружающей среды ААНИИ Ирина Алехина. — В другой местности такая стойкость к внешним воздействиям просто не нужна бактериям, и это позволяет надеяться, что некоторые из найденных в Антарктиде живут только там. В противном случае они также могут встречаться в некоторых северных полярных районах, где есть схожие условия.

Помимо сбора образцов микроорганизмов для дальнейшего изучения в лаборатории, ученые провели полевой эксперимент, который направлен на выявление возможных изменений в жизни обитателей Антарктиды под влиянием глобальных изменений климата . Для этого специалисты закрыли некоторые части скал специальной ветрозащитой, которая увеличила температуру их поверхности на 3–5 °C. В результате было установлено, что в подобной ситуации микроорганизмы, с одной стороны, будут сталкиваться с еще большим недостатком влаги, а с другой — им станет проще справляться с холодом.

Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что проблему потепления в Антарктиде необходимо рассматривать комплексно, учитывая все положительные и отрицательные аспекты данного процесса. Ученые планируют вернуться к обследованным участкам скал через несколько лет для того, чтобы понять, как изменился состав сообществ микроорганизмов, и предсказать влияние глобальных изменений климата на микробов Антарктиды.