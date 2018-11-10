Холодок пробежал: случится ли конфликт из-за антарктической нефти

Очередное ежегодное совещание стран-участниц АНТКОМ (Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики) затянулось в тасманском Харборе почти на две недели, но все-таки завершилось 2 ноября. Итоги его расстроили международную организацию Greenpeace, чье предложение о создании биорезервата в море Уэдделла не прошло. Есть ли смысл не допускать ведение экономической деятельности в Антарктиде — в материале «Известий».

Правила игры

Антарктида — территория на Земле особенная: со всех сторон «самая-самая». Самая большая мировая пустыня, самый холодный континент, самый неизученный участок суши, самый большой в мире парк нетронутой природы. Гулять по этому парку, правда, желающих найдется немного — минус 40 здесь считается «вполне тепло», минус 60 — «ничего необычного». А в июле 2018-го тут был зафиксирован абсолютный мировой рекорд минусовой температуры — 98 градусов ниже нуля по Цельсию. Тем не менее люди сюда едут — не только на работу, но и с экскурсиями, а многие государства не прочь получить кусочек этой неприветливой землицы в собственность. Из-за чего, собственно, и ломают копья вот уже больше полувека.

Антарктика Туристы совершают поход на остров Орн в Антарктиде Фото: Global Look Press/Ann Inger Johansson

Территория южнее 60 градусов ю. ш. защищена от желающих «взять и поделить» ее Договором об Антарктике (ДА), подписанным в 1959 году двенадцатью государствами. На протяжении последующих лет к нему присоединились еще 49 стран. Фактически Договор об Антарктике стал первым законодательным актом, обозначившим во время холодной войны желание человечества установить контроль над вооружениями. Благодаря статьям соглашения Белый континент был превращен в научный заповедник, в котором запрещена любая военная активность.

В дополнение к ДА в 1991 году 43 странами был подписан в Мадриде Протокол по охране окружающей среды (он же — Мадридский протокол, или МП), запрещающий коммерческую добычу в Антарктиде любых полезных ископаемых, — разрешено с научными целями брать пробы грунта в непромышленных количествах. Этот документ ратифицирован 28 государствами.

Он не является бессрочным — к 2048 году стороны должны договориться о каких-то новых условиях пользования холодным континентом. Потому что даже золотой жилой его назвать — и то будет мелко. И чтобы такое богатство только исполняло функции музейного экспоната («руками не трогать!»), многим кажется непростительной роскошью.

Не счесть алмазов

Снежная пустыня с отсутствием растительности — но под толстым слоем льдов скрываются несметные богатства. Одной только нефти в глубинах Антарктиды содержится, по разным оценкам, от 36 до 200 миллиардов баррелей. Разлет цифр, конечно, приличный, но конкретизация объемов — это частности. Главное же состоит в том, что споры «есть или нет» в принципе не ведутся. Есть! Никто не сомневается, что овчинка стоит выделки.

Что бы там ни говорили «зеленые» о скором переходе человечества на экологически чистые и, что самое важное, неисчерпаемые источники энергии — солнце и ветер, — а все же потребность в нефти и газе никто не отменял. Более того, в недавнем интервью испанскому изданию El Economista генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Сануси Баркиндо уверенно заявил, что «какие бы капиталы ни вкладывались в разработку и развитие электромобилей, 82% транспортных средств в 2040 году будут использовать двигатели внутреннего сгорания».

Антарктика Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Сануси Баркиндо

Энергетические потребности мира активно подталкивают его к снятию ограничений на разработку пространств Южного Заполярья, не дожидаясь окончания срока действия МП. Апологеты теории глобального потепления считают, что среднегодовая температура воздуха над бескрайними льдами Антарктиды поднялась на три градуса. А оперирующая такими данными The New York Times уверяет, что «вечная мерзлота местами прогрелась и смягчилась до такой степени, что ее можно бурить и копать». Вот вам еще один фактор, стимулирующий активность государств, желающих добиться прекращения действия ДА и МП как можно быстрее.

«Кризисы приходят, уходят и возвращаются, обостряясь все сильнее, и требуют открытия новых месторождений энергоносителей. В связи с этим растет не только нетерпение тех государств, которые подписали ДА, но и тех, кто сделать это раньше не успел или не счел нужным, а теперь понял, насколько промахнулся. И решил исправить ошибку», — пишет в NYT эксперт по геополитике Дамиан Якубович.

Обнаружение геологами кимберлитов (магматических ультраосновных горных пород) свидетельствует о наличии в Антарктиде алмазов. Причем их там такое количество, что объемы, добываемые в Якутии и ЮАР (вместе взятых), кажутся мелочью, не заслуживающей особого внимания.

Но главным богатством Антарктиды являются в конечном итоге не алмазы и нефть, а пресная вода. Ее в ледниках Белого континента — 70% от общемирового запаса.

Семеро с ложкой и двое с сошкой

Кому будут принадлежать кусочки Антарктиды, ДА не определил, но число претендентов ограничил — девять государств. Семь из них (Австралия, Аргентина, Великобритания, Новая Зеландия, Норвегия, Франция и Чили), по словам преподавателя курса геополитики Лондонского университета Клауса Доддса, «претендуют на владение частями Антарктиды и оформили свои претензии документально в процессе подписания ДА. И есть еще два государства, которые рассчитывают объявить Антарктиду полностью своей территорией, — это Россия и США».

Антарктика Русские мореплаватели Ф.Ф. Беллинсгаузен (слева) и М.П. Лазарев (справа), которые первыми увидели Антарктиду Фото: commons.wikimedia.org/Общественное достояние

Основания для этого каждый из двух потенциальных монополистов видит в том, что именно его моряками был открыт Белый континент. О своих притязаниях обе страны не забыли упомянуть при заключении договора в 1959 году (разумеется, вместо России тогда в документ внесен был СССР).

Практически никто не оспаривает факт, что первыми увидели Антарктиду русские мореплаватели Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев (в январе 1820 года), но это не мешает американцам не считать российских моряков первооткрывателями Ледового континента. И утверждать, что честь открытия Антарктиды принадлежит гражданину США Натаниэлю Палмеру, который «увидел издалека» берег в ноябре 1820-го, но так и не ступал на него. Русские же корабли «Восток» и «Мирный» под командованием упомянутых выше капитанов причаливали к шельфовому леднику Земли Королевы Мод, а после этого полностью обошли вокруг Антарктиды, подтвердив, что это — континент. Американцы со своей стороны отвечают в манере «описание — ничто, шаг на землю — всё», указывая, что на грунт (а не ледник) Антарктиды первым ступил капитан китобойного судна «Сесилия» Джон Дэвис 7 февраля 1821 года.

«Москва, насколько мне известно, настроена очень серьезно и вкладывает в свои исследования Антарктиды огромные средства, — говорит Доддс. — Она уже реанимировала и модернизировала базы, которые были ею построены в Антарктике еще в эпоху СССР, и смонтировала одну новую — на острове имени 25 мая, известном на Западе как остров короля Георга. Русские даже православный храм там подняли — это ли не свидетельство того, что они настроены остаться там всерьез и надолго? Бревна для строительства церкви привезли из Сибири — еще одна маленькая, но очень характерная деталь, подтверждающая их намерения».

Заявки 19 остальных участников Договора об Антарктике на выделение им участков земли приниматься во внимание просто не будут: в статьи ДА, собственно, забит принцип «кто не успел, тот опоздал». «Великолепная девятка» названных выше государств еще на этапе подготовки соглашения побеспокоилась, чтобы остальные страны мира попали в категорию «опоздавших».

01_Антарктика_TASS_14574862 В Антарктику под парусом — Массимо Руми, итальянский фотограф, живущий в Сиднее, отправился в сторону Южного полюса, чтобы увидеть нетронутые человеком земли. Некоторые из фотографий, сделанных им в этой экспедиции, и его впечатления от путешествия — в галерее «Известий» Фото: TASS/Barcroft Media/Massimo Rumi 03_Антарктика_TASS_14574907 Чтобы попасть в антарктические воды, экипажу пришлось преодолеть пролив Дрейка — он соединяет Атлантический и Тихий океаны и считается самым широким проливом в мире. А еще одним из самых сложных для навигации. Из-за мощных течений штормы здесь — обычное дело Фото: TASS/Barcroft Media/Massimo Rumi 02_Антарктика_TASS_14574875 Путешественники говорят, что самые известные аборигены — пингвины, отличаются дружелюбием и любопытством Фото: TASS/Barcroft Media/Massimo Rumi 04_Антарктика_TASS_14574901 Даже сегодня путешествие в Антарктику — сложное и дорогое удовольствие. Однако дело не только в логистических тонкостях: неважно, сколько денег вы готовы заплатить, попасть сюда можно только с ноября по март Фото: TASS/Barcroft Media/Massimo Rumi 05_Антарктика_TASS_14574873 Антарктиду считают одной из самых суровых климатических зон планеты. Большую часть времени здесь бушуют сильные ветра со снежными бурями, нередко айсберги скрывает густой туман Фото: TASS/Barcroft Media/Massimo Rumi 06_Антарктика_TASS_14574874 По словам путешественников, никакие фотографии не смогут подготовить вас к встрече с настоящими айсбергами — зрелище одновременно завораживает и пугает Фото: TASS/Barcroft Media/Massimo Rumi 07_Антарктика_TASS_14574906 Из-за особенностей климата в Антарктике сложилась особая экосистема. Главные обитатели этой части Земли — пингвины, тюлени, морские котики и киты Фото: TASS/Barcroft Media/Massimo Rumi 08_Антарктика_TASS_14574877 До этого путешествия Массимо Руми успел побывать почти в ста странах, однако ни разу ему не приходилось оказываться в местах по-настоящему необитаемых — о поездке в Антарктиду он задумался только после того, как это осознал Фото: TASS/Barcroft Media/Massimo Rumi 09_Антарктика_TASS_14574863 Антарктические пингвины в своей естественной среде Фото: TASS/Barcroft Media/Massimo Rumi 10_Антарктика_TASS_14574860 Впрочем, даже южнополярный материк страдает от влияния человека — как и по всей планете, температура воздуха здесь постепенно поднимается, а значит, не исключено, что сковывающие его льды когда-нибудь растают Фото: TASS/Barcroft Media/Massimo Rumi

Китай, хотя в числе претендентов на всю Антарктиду не значится, свой кусок пирога упускать не намерен: Пекин уже построил четыре базы на Белом континенте и на этом не остановится — пятая точно будет возведена. О дальнейших планах Поднебесной узнаем, когда придет время. У США баз в Антарктике пока три.

Часть российской стратегии, утверждает корреспондент El Confidencial Эктор Эстепа, заключается в охвате Южного Заполярья сетью навигационной системы ГЛОНАСС, «которая, по замыслу русских, должна если не вытеснить, то хотя бы составить достойную конкуренцию работающей здесь американской GPS. Три системы спутникового мониторинга у русских в Антарктиде уже имеются, и Москва планирует смонтировать еще. Сколько — пока сложно сказать. Некоторые эксперты утверждают, что Кремль в данный момент располагает техническими возможностями не только принимать сигналы из космоса на южном континенте. Станции русских могут также глушить или изменять сигналы, посылаемые чужими спутниками. Милитаризация континента запрещена, но на то, чтобы быть готовым к любому повороту событий, запрета нет».

Три станции спутникового слежения есть в Антарктиде и у КНР. Первая антарктическая база Поднебесной появилась в 1985-м, но китайцы оказались из тех, кто умеет догонять и перегонять, — сегодня круглогодично работающих пунктов в Антарктиде у Китая больше, чем у США. Хотя Пекин среди претендентов на земли Ледового континента и числится «десятым лишним», в Китае очень рассчитывают, что по окончании срока действия ДА (напомню, в 2048 году, а то и раньше) ситуация может измениться.

Пометить территорию

«Научные станции всегда рассматривались на территории Снежной Пустыни не только в качестве пунктов сбора информации для научно-исследовательских работ. Аргентина, Великобритания и Чили используют свои станции как минимум для подтверждения своего реального присутствия на континенте и демонстрации интереса к его ресурсам (последнее заметно в меньшей степени). США и СССР во время холодной войны вели себя точно таким же образом, — говорит Клаус Доддс. — Усиление позиций Китая в Южном Заполярье только подтверждает правильность версии использования науки в роли влиятельной силы в геополитике. Нужны ли нам (Великобритании. — «Известия») дополнительные станции в чисто научном смысле? Скорей всего, нет, а те, что имеются, можно было бы укомплектовать оборудованием, позволяющим проводить мониторинг природы в дистанционном режиме. Но если государства стремятся строить новые базы и населять их людьми...»

Антарктика Арктическая научная станция, которая является базой для российско-германских исследований мерзлоты в Сибири Фото: Global Look Press/Serguei Fomine

Можно закончить за эксперта: «...то значит, у них есть нечто большее, чем только познавательный интерес».

Китай, надо сказать, не единственная держава, в последние десятилетия проявившая желание обжить Антарктиду, — Иран, Колумбия и Турция тоже имеют на нее виды.

При таком постоянно растущем интересе стран мира к Белому континенту реализация принципа «если нельзя, но очень хочется, то можно» представляется более чем вероятной.