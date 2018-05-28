Ученые нашли подо льдами Антарктиды гигантские долины

Международная исследовательская миссия сообщила об обнаружения трех каньонов, которые соединяют два огромных ледника в Антарктиде. Об этом сообщает портал LiveScience.

Длина самого большого каньона составляет 350 км и ширина — 35 км. Ранее они оставались незаметными для исследователей. В 2015–2017 годах этот район регулярно обследовали самолеты международной миссии.

По словам специалистов, это открытие является большим шагом в изучении поведения ледников в условиях изменения климата, сообщает телеканал «Звезда». Сейчас разделяющие восточную и западную часть Антарктиды горные хребты удерживает лед, однако из-за повышения средней температуры таяние ледников станет более интенсивным, а это приведет к повышению уровня воды в Мировом океане.

По словам автора исследования, представителя Университета Нортумбрии в Англии Кейт Винтер, «если ледяной покров продолжит уменьшаться, эти естественные коридоры будут способствовать оттоку талой воды».

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили в ледниках Гренландии следы древних цивилизаций, относящихся к 1100 году до н.э. и 800 году нашей эры.