Прямой эфир

Ученые нашли подо льдами Антарктиды гигантские долины

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/Michael Studinger
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Международная исследовательская миссия сообщила об обнаружения трех каньонов, которые соединяют два огромных ледника в Антарктиде. Об этом сообщает портал LiveScience.

Длина самого большого каньона составляет 350 км и ширина — 35 км. Ранее они оставались незаметными для исследователей. В 2015–2017 годах этот район регулярно обследовали самолеты международной миссии.

По словам специалистов, это открытие является большим шагом в изучении поведения ледников в условиях изменения климата, сообщает телеканал «Звезда». Сейчас разделяющие восточную и западную часть Антарктиды горные хребты удерживает лед, однако из-за повышения средней температуры таяние ледников станет более интенсивным, а это приведет к повышению уровня воды в Мировом океане.

По словам автора исследования, представителя Университета Нортумбрии в Англии Кейт Винтер, «если ледяной покров продолжит уменьшаться, эти естественные коридоры будут способствовать оттоку талой воды».

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили в ледниках Гренландии следы древних цивилизаций, относящихся к 1100 году до н.э. и 800 году нашей эры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ученые из России предложили назвать химический элемент антарктидием
Таяние ледников Северного полушария Земли приведет к катастрофе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017