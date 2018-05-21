Ученые из России предложили назвать химический элемент антарктидием

Группа российских ученых выступила с предложением назвать химический элемент, который будет открыт следующим, антарктидием в честь 200-летия с момента открытия самого южного континента. Об этом сообщил директор научно-информационного центра «Полярная инициатива» Никита Куприков.

«Накануне Дня полярника, который ежегодно празднуется 21 мая, родилась идея назвать новый элемент периодической таблицы антарктидием [Аq]. 2020 год в России объявлен Годом Антарктиды, и цель его проведения — привлечение внимания к 200-летию одного из важнейших географических открытий — открытию последнего и самого южного материка Земли», — цитирует Куприкова ТАСС. По мнению директора НИЦ, важно признание вклада российских ученых в открытие и изучение белого континента.

Российские исследователи открыли кампанию по сбору подписей в поддержку инициативы, а также начали переговоры о выпуске марки и почтовой карточки в ее поддержку. Куприков добавил, что идею уже поддержали молодые представители разных научных сфер.

«Набрав 1 тыс. подписей и писем поддержки от ученых и полярников со всего мира, мы обратимся в Российскую академию наук и к специальному представителю президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артуру Николаевичу Чилингарову с просьбой поддержать наш проект», — уточнил собеседник агентства.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Росреестру и Русскому географическому обществу создать новый географический атлас мира с русскими названиями с целью не допустить искажения исторических географических данных.

Антарктида была открыта в 1820 году русской экспедицией под руководством Михаила Лазарева и Фаддея Беллинсгаузена. Шлюпки «Восток» и «Мирный», обогнув антарктические льды, подтвердили факт существования шестого материка.





