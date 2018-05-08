Обязательный экзамен по географии могут ввести в школах РФ

Для выпускников 9-х и 11-х классов предложили ввести дополнительный обязательный экзамен. Согласно проекту концепции развития географического образования, с которым ознакомились «Известия», все школьники должны сдавать ГИА и ЕГЭ по географии.

Подготовленный рабочей группой под эгидой Русского географического общества (РГО) и Министерства образования и науки документ может быть принят до конца мая. Необходимость появления экзамена авторы концепции мотивируют «высокой значимостью предмета для формирования общенациональной идентичности и патриотического воспитания молодежи».

Пока для школьников обязательны ГИА и ЕГЭ только по русскому языку и математике. Географию выбирают порядка 20–22 тыс. выпускников в год, тогда как обществознание — 400 тыс. При этом вузов, в которые надо сдавать географию, в Москве не больше десятка.

Подробнее — в материале «Известий»:

ЕГЭ расширит географию



