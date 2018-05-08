Прямой эфир

Обязательный экзамен по географии могут ввести в школах РФ

0
Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Для выпускников 9-х и 11-х классов предложили ввести дополнительный обязательный экзамен. Согласно проекту концепции развития географического образования, с которым ознакомились «Известия», все школьники должны сдавать ГИА и ЕГЭ по географии. 

Подготовленный рабочей группой под эгидой Русского географического общества (РГО) и Министерства образования и науки документ может быть принят до конца мая. Необходимость появления экзамена авторы концепции мотивируют «высокой значимостью предмета для формирования общенациональной идентичности и патриотического воспитания молодежи». 

Пока для школьников обязательны ГИА и ЕГЭ только по русскому языку и математике. Географию выбирают порядка 20–22 тыс. выпускников в год, тогда как обществознание — 400 тыс. При этом вузов, в которые надо сдавать географию, в Москве не больше десятка.

Подробнее — в материале «Известий»: 

ЕГЭ расширит географию

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава Академии наук призвал отменить ЕГЭ в России
Обязательный ЕГЭ по иностранному языку сделают проще
Из него могут исключить эссе, а в других заданиях — упростить тексты


 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017