Ученые зафиксировали в Антарктиде температурный минимум в –98 градусов

Гляциологи, изучающие природные льды на поверхности земли, зарегистрировали рекордно низкую температуру на востоке Антарктиды. Они зафиксировали до 100 случаев, когда температура земли опускалась до –98 градусов по Цельсию во время зим 2004–2016 годов.

Такие показатели специалисты наблюдали в небольших низинах во время очень сухой и безоблачной погоды. О результатах наблюдений они сообщили в журнале Geophysical Research Letters.

Команда ученых во главе с Тедом Скамбосом (Ted Scambos) из Колорадского университета в Боулдере установила, что во время полярных ночей 2004–2016 годов земная поверхность регулярно охлаждалась до –90 градусов. 23 июля 2004 года удалось зафиксировать температуру снега в –98,6 градуса. Близкие результаты были зафиксированы еще около 100 раз.

Ученые считают, что при нынешних климатических условиях более низкие показатели невозможны. Однако они отмечают, что при дальнейших изменениях в атмосфере планеты минимальное значение температуры может измениться.

Прежде температурный минимум зафиксировали 23 июля 1983 года на станции «Восток» в Антарктиде. Тогда воздух остыл до –89,9 градуса по Цельсию. Однако в 2010 году спутниковые наблюдения показали температуру –93,2 градуса в районе станции «Купол Фудзи».