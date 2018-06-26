Прямой эфир

Ученые зафиксировали в Антарктиде температурный минимум в –98 градусов

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/Chris Larsen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Гляциологи, изучающие природные льды на поверхности земли, зарегистрировали рекордно низкую температуру на востоке Антарктиды. Они зафиксировали до 100 случаев, когда температура земли опускалась до –98 градусов по Цельсию во время зим 2004–2016 годов.

Такие показатели специалисты наблюдали в небольших низинах во время очень сухой и безоблачной погоды. О результатах наблюдений они сообщили в журнале Geophysical Research Letters.

Команда ученых во главе с Тедом Скамбосом (Ted Scambos) из Колорадского университета в Боулдере установила, что во время полярных ночей 2004–2016 годов земная поверхность регулярно охлаждалась до –90 градусов. 23 июля 2004 года удалось зафиксировать температуру снега в –98,6 градуса. Близкие результаты были зафиксированы еще около 100 раз.

Ученые считают, что при нынешних климатических условиях более низкие показатели невозможны. Однако они отмечают, что при дальнейших изменениях в атмосфере планеты минимальное значение температуры может измениться.

Прежде температурный минимум зафиксировали 23 июля 1983 года на станции «Восток» в Антарктиде. Тогда воздух остыл до –89,9 градуса по Цельсию. Однако в 2010 году спутниковые наблюдения показали температуру –93,2 градуса в районе станции «Купол Фудзи».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ученые узнали о регулярных землетрясениях во льдах Антарктиды
Ученые нашли подо льдами Антарктиды гигантские долины

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017