Ученые узнали о регулярных землетрясениях во льдах Антарктиды

Специалистам из Пенсильвании (США) удалось установить, что подо льдами Антарктиды происходят сотни землетрясений.

Как сообщает издание Life Science, результаты исследования ученых идут вразрез с общепринятой теорией, что массивы льда препятствуют движению земных пластов.

«Недостаток зафиксированной сейсмической активности происходит из-за недостатка инструментов для измерения. На самом деле в Антарктиде происходит такое же количество землетрясений, как и в других местах», — объясняет Аманда Лауф, возглавившая исследование.

Группа ученых во главе с Лауф занималась изучением сейсмической активности в Антарктиде в течение 10 лет, и только за 2009 год им удалось зарегистрировать около 27 землетрясений магнитудой от двух до трех баллов.

Ранее Международная исследовательская миссия сообщила об обнаружении трех каньонов, которые соединяют два огромных ледника в Антарктиде.