Названа дата прихода настоящей весны в Москву

Погода в текущем феврале в Москве держится почти весенняя, однако прихода ранней весны ждать не стоит. Такой прогноз озвучила завлабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

По ее словам, сейчас даже март считается зимним месяцем. Поэтому «стойкий переход» среднесуточной температуры через ноль можно ожидать лишь ближе к 27 марта — именно эта дата считается наступлением климатической весны, пояснила синоптик, ее слова приводит «Российская газета».

Как отметила Паршина, в феврале столбики термометров показывают на 7,8 градуса выше нормы — такая аномалия бывает в Москве не чаще одного раза в 15 лет.

Ранее прогноз от Паршиной подтвердил и научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, климатическая весна не наступит 1 марта, а придет в столичный регион в конце марта — начале апреля.