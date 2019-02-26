В Москву вернутся январские морозы и снегопады

На выходных в Москву вернутся январские морозы, температура может опуститься до 20 градусов ниже нуля, рассказал во вторник, 26 февраля, специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В субботу минимальная температура - 9... -14 градусов, после полудня -5... -10. В воскресенье ночами ударят морозы до -5... -20 градусов. Про весну вообще говорить рано», — сообщил Тишковец «РИА Новости».

По его словам, такая температура будет ниже положенной климатической нормы для начала марта на 5–7 градусов. Специалист отметил, что в настоящий момент снежный покров в Москве составляет 28 см, при том, что норма для февраля — 35 см. Тем не менее в конце недели сильные снегопады вернутся в столичный регион.

Накануне, 25 февраля, сообщалось, что в начале весны в Москве ожидаются метели и морозы до -12 градусов. По словам специалиста Гидрометцентра России Марины Макаровой, ночью и днем 1 марта температура воздуха составит от 0 до -5 градусов, в течение суток ожидается снег и ветер с порывами до 6–11 м/с. В ночь на 2 марта ожидается мороз до -7…-12 градусов, местами снег и метель.