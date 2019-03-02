Шторм с 10-метровыми волнами надвигается на побережье Камчатки

В акватории Тихого океана и Берингова моря у берегов Камчатки объявлено штормовое предупреждение, в ближайшее время у берегов полуострова ожидаются 10-метровые волны, сообщили в управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Как сообщает «Интерфакс», утром 3 марта опасное волнение будет наблюдаться в северо-западной части Тихого океана, а в ночь на 4 марта шторм обрушится на центральную и северную часть Берингова моря. Погода нормализуется утром 5 марта.

В связи с надвигающимся штормом краевой главк МЧС объявил предупреждение для судов с низким классом, которые находятся в море или в открытых бухтах. Им рекомендовано принять меры повышенной предосторожности.

28 февраля шторм обрушился на территорию Крыма. Скорость ветра на полуострове достигала 27 м/с.