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Штормовой ветер и ливни ожидаются в Крыму в ближайшие два дня

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Во второй половине 28 февраля и 1 марта на территории Крыма ожидаются штормовой ветер и сильный дождь. Об этом предупредило главное управление МЧС по Республике Крым.

Как сказали в спасательном ведомстве, скорость юго-западного ветра будет достигать 27 м/с. Местами пройдут ливни, а в горах — со снегом.

Как отмечает ИА «Крыминформ», в Крымском гидрометцентре предупреждали, что потепления на полуострове можно ожидать только в середине марта, когда направление ветра изменится и в Крым придут более теплые воздушные массы.

Ранее сообщалось, что в начале следующей недели в Москве и Подмосковье может потеплеть до +8 градусов. Но синоптики предупреждают, что в первые дни марта регион ждет похолодание до -16 градусов.

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