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Крымский мост за зиму пережил 38 штормовых суток

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Крымский мост в первую зиму пережил почти более 900 штормовых часов (почти 38 суток). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на инфоцентр «Крымский мост».

Как рассказали в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, самым ветреным стал январь — в течение первого месяца специалисты зафиксировали в Керченском проливе 330 штормовых часов. В определенные дни порывы ветра достигали 24 м/с, а высота волн — 2,5 м, пишет RT. Уточняется, что на мосту установлены семь метеостанций, которые сообщают об изменения погоды, о возможном выпадении осадков и обледенении.

В инфоцентре также рассказали, что за прошедшую зиму по Крымскому мосту проехали больше 500 тыс. автомобилей. Как отмечает сайт kp.ru, пик автомобильного потока пришелся на декабрь 2018 года. В канун Нового года по мосту проехали почти 226 тыс. машин.

Мост в Крым из Краснодарского края является самым протяженным в России. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы были завершены с опережением графика. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая 2018 года, движение автотранспорта было запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.

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