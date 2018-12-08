В ФСБ заявили о провокационных нападках Украины на Крымский мост

Первый заместитель руководителя департамента береговой охраны пограничной службы ФСБ России вице-адмирал Алексей Вольский заявил, что Крымский мост во время строительства и начала эксплуатации подвергался главным провокационным нападкам со стороны Украины. Об этом 8 декабря сообщает «РИА Новости».

Он также напомнил, как депутат рады Игорь Мосийчук призвал украинские власти уничтожить мост через Керченский пролив как объект «вражеской инфраструктуры».

Также Вольский уточнил, что после провокации Украины 25 ноября, погранслужба ФСБ была вынуждена увеличить число своих судов у Керчь-Еникальского канала.

Новый виток напряженности в отношениях между Москвой и Киевом произошел 25 ноября, когда три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» — вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море.

Корабли не отреагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться и продолжали совершать опасные маневры. Для их остановки российским военным пришлось применить силу. Все моряки были задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

При обыске на кораблях нашли оружие и приказ скрытно прорваться в Азовское море, не уведомляя о своих намерениях Москву. Члены экипажа украинских судов в настоящее время арестованы и находятся в СИЗО Москвы.