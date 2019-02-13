Шторм с 12-метровыми волнами ожидают у побережья Камчатки

Штормовое предупреждение объявлено у берегов Камчатки в связи с приближением циклона, сообщили в местном гидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, шторм начнется в ночь на четверг у юго-восточного побережья Камчатки, а также на акватории Тихого океана, примыкающей к западным Алеутским островам, и юго-западной части Берингова моря. Днем 14 февраля волны будут достигать 10–12 м в высоту.

Как пишет «РИА Новости», всем судам в районах, где ожидается шторм, рекомендовано укрыться от непогоды в бухтах. «Населенным пунктам на побережье ветровое волнение моря опасности не несет», — подчеркнули в экстренных службах региона.

28 января у берегов Камчатки наблюдались девятиметровые волны.