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Названы самые популярные направления отдыха в России весной

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Самыми популярными туристическими направлениями в России этой весной стали Сочи и Краснодарский край, Санкт-Петербург и Крым, выяснили специалисты сервиса бронирования отелей Tvil.ru

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По данным аналитиков, туристы бронируют весенние поездки на Кубань в среднем на 11 ночей и тратят на аренду жилья 1,7 тыс. рублей в сутки, в Крым — на восемь ночей (1,9 тыс. рублей), в Петербург — на четыре ночи (2,7 тыс. рублей). 

В топ-10 также вошли Москва и Московская область, Ставрополье, Карелия и Петрозаводск, Казань и Татарстан, Тверская и Ленинградская области. 

Дешевле всего туристам проживание обходится в Ставропольском крае. По длительности курортного отдыха лидируют Кубань и Крым, экскурсионного отдыха — Санкт-Петербург.

Ранее в феврале сообщалось, что в России предложили сделать гастротуризм приоритетным направлением. Завлекать путешественников будут блюдами национальной кухни. Проект уже рассматривают в Минэкономразвития. 

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