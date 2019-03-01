Названы самые популярные направления отдыха в России весной

Самыми популярными туристическими направлениями в России этой весной стали Сочи и Краснодарский край, Санкт-Петербург и Крым, выяснили специалисты сервиса бронирования отелей Tvil.ru.

По данным аналитиков, туристы бронируют весенние поездки на Кубань в среднем на 11 ночей и тратят на аренду жилья 1,7 тыс. рублей в сутки, в Крым — на восемь ночей (1,9 тыс. рублей), в Петербург — на четыре ночи (2,7 тыс. рублей).

В топ-10 также вошли Москва и Московская область, Ставрополье, Карелия и Петрозаводск, Казань и Татарстан, Тверская и Ленинградская области.

Дешевле всего туристам проживание обходится в Ставропольском крае. По длительности курортного отдыха лидируют Кубань и Крым, экскурсионного отдыха — Санкт-Петербург.

Ранее в феврале сообщалось, что в России предложили сделать гастротуризм приоритетным направлением. Завлекать путешественников будут блюдами национальной кухни. Проект уже рассматривают в Минэкономразвития.