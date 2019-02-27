Туры в Турцию у российских операторов подорожали на 15%

Путевки в Турцию у российских туроператоров в 2019 году подорожали не менее чем на 15%. Об этом сообщила журналистам в среду, 27 февраля, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Турция дорожает буквально каждый день, в том числе по акциям раннего бронирования. На данный момент туры подорожали в пределах 15%», — цитирует ее «Интерфакс».

Ломидзе связала подорожание с тем, что основные для турецкого туристического рынка страны — Германия и Великобритания активизировались с бронированием турецких отелей.

Она добавила, что турпоток из России в Турцию в этом году либо останется на уровне 2018 года, либо вырастет на 4–5%.

Ранее в феврале сообщалось, что Турция в 2018 году заняла первое место среди зарубежных стран по числу поездок россиян. Число российских туристов, посетивших в прошлом году Турцию, выросло на 33% по сравнению с предыдущим годом — до 4,5 млн человек.