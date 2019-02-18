Завтра туриста: нужна ли отрасли единая модель управления

Для успешного продвижения российского туризма на внутреннем и внешнем рынках необходима комплексная модель управления, основанная на единых принципах и стандартах. В такой ситуации властям будет проще координировать программы поддержки туризма на разных уровнях, а бизнес сможет получать льготы по упрощенной схеме. Эту идею обсудили участники Сочинского инвестиционного форума, в числе которых были вице-премьер Ольга Голодец, замминистра экономического развития Сергей Галкин и глава Ростуризма Зарина Догузова. Эксперты отмечают, что на формирование работоспособных механизмов реализации такой модели уйдет около трех лет.

По словам Ольги Голодец, в прошлом году внутренний турпоток в России достиг показателя в 60 млн человек, еще 24 млн приехали погостить из-за рубежа.

Туризм обладает свойством объединять множество смежных отраслей, и в этой связи особенно важна межведомственная координация, подчеркнул Сергей Галкин. Он добавил, что в России нужно сформировать единую национальную модель управления туристической сферой и принципами инвестирования в нее. В отрасли велико участие бизнеса: Ольга Голодец отметила, что на каждый бюджетный рубль приходится 2,7 рубля из частного сектора.

Если бы бизнесмены приняли единые стандарты работы, им было бы проще получать помощь от властей на региональном и муниципальном уровнях, а правительству — координировать программы поддержки.

— Есть регионы, где уже сформирован собственный турпродукт. Мы внимательно изучим их опыт и поймем, чего не хватает другим туристическим направлениям. После этого можно будет работать в масштабе всей страны, — подчеркнула Зарина Догузова.

Она обратила внимание на тот факт, что для туристической привлекательности важно наладить координацию между несколькими сферами: это и гостинично-ресторанный сектор, и транспорт, и инфраструктура. А для этого необходима единая модель взаимодействия с бизнесом.

Здоровая конкуренция

Консолидация разобщенных региональных игроков туристического рынка в единую национальную систему возможна, но для налаживания этого процесса потребуется по меньшей мере три года, считают эксперты, опрошенные «Известиями». По словам гендиректора Национальной ассоциации по развитию туризма Карена Гончарова, одна из основных трудностей туристической сферы в нашей стране — это отсутствие здоровой конкурентной среды.

— Мы часто сталкиваемся с тем, что в некоторых местах присутствуют мини-монополии. Отсутствие конкуренции приводит к тому, что на рынке внутреннего туризма нет ни качества, ни адекватных рыночных цен. Государство должно следить за правилами игры, тогда конкурентная среда сформируется за два сезона, — уверен Карен Гончаров.

При этом со стороны правительства не обязательны большие вложения, полезной может быть и поддержка иного рода: упрощенные процедуры доступа к коммуникациям, льготные условия на получение земельного участка. Можно использовать французскую модель, где НДС для игроков гостиничного бизнеса составляет всего 8%, предлагает глава ассоциации.

Потребность самоуправления

Чтобы процесс консолидации игроков туристического рынка проходил быстрее, предпринимателям необходимо предоставить удобную площадку. Это может быть, например, электронный ресурс, где бизнесмены смогут выбрать интересующую их сферу и узнать, какую поддержку они могут получить, а также каким требованиям они должны соответствовать, считает замдиректора института региональных исследований и городского планирования НИУ ВШЭ Евгений Плисецкий.

— Туристический рынок в России состоит из большого количества игроков в различных сферах — от туроператоров и экскурсионного бизнеса до транспортной и инфраструктурной составляющей. Поэтому будет лучше, если государство оставит управление единой национальной моделью инвестирования туристической сферы за саморегулируемыми организациями (СРО), а само будет создавать условия для эффективной работы бизнеса, — говорит Евгений Плисецкий.

Однако при формировании СРО возникнут трудности, отмечает руководитель отдела гостиничного бизнеса и туризма Cushman & Wakefield Марина Смирнова.

— Неизбежно встанет вопрос финансирования. СРО работают за счет членских взносов — это фиксированная ставка или некий процент с оборота. Если это гостиницы, можно говорить о суммах от сотен тысяч до миллиона рублей в зависимости от класса или размера. Если это турагенты — суммы поменьше. Тем не менее стоит ожидать проблем с собираемостью, — пояснила «Известиям» Марина Смирнова.

Годовой взнос членов Ассоциации туроператоров России составляет 230 тыс. рублей для компаний из Москвы и Санкт-Петербурга и 80 тыс. рублей — для региональных участников. При консолидации игроков туристического рынка в масштабах страны можно говорить о годовом бюджете СРО в несколько миллиардов рублей.

Держать курс

Марина Смирнова считает, что регионы охотно начнут переходить к новой модели управления и инвестирования туристической сферы. Но нужно минимум три года, чтобы преодолеть инерцию и начать работать в новом формате.

— У нас часто бывает, что меняется политический вектор. Туризм был объявлен приоритетным направлением развития экономики еще в 1990-е годы, и с этого времени контроль над сферой несколько раз передавался от культуры к спорту, потом в экономику и обратно. Поэтому регионы зачастую не успевают сформировать механизмы для решения поставленных перед ними задач, — считает Марина Смирнова.

На продвижение российского туристического продукта на мировом и внутреннем рынке до 2025 года планируется потратить более 4 млрд рублей. При этом более половины этой суммы планируется выделить из федерального и региональных бюджетов, а остальные средства — из внебюджетных источников, сказано в рабочей версии федеральной целевой программы о развитии туризма до 2025 года, с которой ознакомились «Известия».