Иностранцев в российскую провинцию будут заманивать едой
«Повысить аппетит» иностранцев к российской провинции хотят через еду.
Гастротуризм предложили сделать приоритетным направлением в стране. Завлекать путешественников будут блюдами национальной кухни.
«Вкусный» проект уже рассматривают в Минэкономразвития. Гастрономическим послом России хотят сделать одну из мировых звезд.
«Повысить аппетит» иностранцев к российской провинции хотят через еду.
Гастротуризм предложили сделать приоритетным направлением в стране. Завлекать путешественников будут блюдами национальной кухни.
«Вкусный» проект уже рассматривают в Минэкономразвития. Гастрономическим послом России хотят сделать одну из мировых звезд.