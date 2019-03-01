Прямой эфир
Сюжет:

Синоптики предсказали переменчивую погоду в выходные

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В субботу, 2 марта, в Москве будет морозно, а на следующий день пройдет снегопад. Об этом рассказали в центре погоды «Фобос».

В ночь на субботу температура в столице может опуститься до минус 9–11 градусов, по области — от минус 7 до минус 12. Ветер ночью будет достигать 7–12 м/с, днем — 2–7 м/с. Атмосферное давление, упавшее в первый день весны до рекордно низких показателей, вырастет, но всё же останется ниже нормы — 742 мм ртутного столба, передает агентство городских новостей «Москва».

Днем 3 марта антициклон сменится циклоном. Он принесет повышение температуры до ноля, продолжительные снегопады и ветер до 15 м/с. Атмосферное давление упадет до 730 мм ртутного столба.

28 февраля ведущий специалист Гидрометцентра Анатолий Цыганков рассказал, что в начале следующей недели в столице ожидается оттепель. 5–6 марта температура достигнет плюс 8 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вильфанд пообещал январские морозы в первые дни весны
Синоптики предупредили москвичей о морозах в начале марта

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017