Синоптики предсказали переменчивую погоду в выходные

В субботу, 2 марта, в Москве будет морозно, а на следующий день пройдет снегопад. Об этом рассказали в центре погоды «Фобос».

В ночь на субботу температура в столице может опуститься до минус 9–11 градусов, по области — от минус 7 до минус 12. Ветер ночью будет достигать 7–12 м/с, днем — 2–7 м/с. Атмосферное давление, упавшее в первый день весны до рекордно низких показателей, вырастет, но всё же останется ниже нормы — 742 мм ртутного столба, передает агентство городских новостей «Москва».

Днем 3 марта антициклон сменится циклоном. Он принесет повышение температуры до ноля, продолжительные снегопады и ветер до 15 м/с. Атмосферное давление упадет до 730 мм ртутного столба.

28 февраля ведущий специалист Гидрометцентра Анатолий Цыганков рассказал, что в начале следующей недели в столице ожидается оттепель. 5–6 марта температура достигнет плюс 8 градусов.