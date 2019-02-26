Синоптики предупредили москвичей о морозах в начале марта

Похолодание до –12 градусов ожидает жителей Москвы в первые дни марта, рассказал начальник ситуационного центра Гидрометцентра РФ Александр Голубев.

По его словам, 1 марта столицу накроет циклон, который принесет с собой снег и холодный ветер. Температура в первый день весны опустится от 0 до –5 градусов.

«2 марта столбик термометра опустится еще градусов на пять — будет –7...–12 ночью и –3...–5 днем», — цитирует ТАСС Голубева.

Как ранее сообщили синоптики, наступившая рабочая неделя в столичном регионе начнется с оттепели, однако характер погоды в большинстве регионов центральной России определит арктический воздух. Устойчивое потепление и климатическая весна придут в Москву лишь во второй половине марта.