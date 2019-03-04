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Синоптики рассказали о морозах перед 8 марта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Москве на начавшейся неделе ожидаются частые перепады температур и атмосферного давления. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказали в центре погоды «Фобос».

По данным синоптиков, в столице ожидается неустойчивая погода, хотя температура воздуха на неделе окажется на четыре градуса выше средних многолетних значений. Так, в понедельник, 4 марта, температура воздуха в Москве составит от -1 до +1 градуса, по области — от -4 градусов до +1 градуса. Атмосферное давление достигнет 733 мм рт. ст., что существенно ниже нормы, пишет сетевое издание m24.ru.

Под влиянием атлантического циклона 5 марта в Москве потеплеет до +3…+4 градусов, в столичном регионе — до +1…+6 градусов. Также ожидаются осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь, а также низкое атмосферное давление.

В среду, 6 марта, ожидается возвращение в город морозов до -5 градусов, а в ночь на 7 марта — до -10 градусов. В Московской области похолодать может до -8…-13 градусов, а местами — до -15 градусов.

В четверг, 7 марта, в Москве выглянет солнце, осадков не ожидается. Атмосферное давление будет расти и поднимется до 752 мм рт. ст. Воздух прогреется до -1…-3 градусов, местами — до 0…-2 градусов.

К концу рабочей недели в столичный регион вернутся осадки, 8 марта ожидается новый выход атлантического циклона, новые осадки и оттепели на фоне снижения атмосферного давления. Как пишет RT со ссылкой на слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в Международный женский день 8 марта в столице ожидается потепление до +3…+8 градусов, и эта оттепель продолжится как минимум до 9 марта.

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