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Названы плюсы глобального потепления для России

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Изменение климата несет России угрозы, но и ряд преимуществ, среди которых — сокращение отопительного периода, заявил директор Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова Росгидромета Владимир Катцов на семинаре в ИМЭМО РАН.

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«У нас холодная страна, никто не отрицает, есть аспекты, в которых мы выигрываем. Облегчение доступа к арктическому шельфу с его освоением — тоже такая заманчивая тема. Развитие гидроэнергетики кое-где благодаря изменениям в осадках», — сказал ученый, его слова приводит «РИА Новости»

Также специалист перечислил новые риски для России в связи с глобальным потеплением. Это, в частности, возрастание ущерба в связи с засухой, ураганами и наводнениями. Также существуют высокие риски для инфраструктуры Севера из-за таяния вечной мерзлоты, добавил Катцов.  

Как подчеркнул ученый, последствия для России «неоднозначные» в отличие от многих других стран, где изменения климата принесут абсолютно негативный результат. В качестве примера таких регионов Катцов привел островные государства, чье существование связано с уровнем океана. 

Ранее ученые предрекли климатический хаос на Земле. По их расчетам, уже к 2100 году таяние льдов Арктики и Антарктики вызовет экстремальные погодные условия и непредсказуемые температурные перепады по всему земному шару.

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