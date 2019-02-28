Названы плюсы глобального потепления для России

Изменение климата несет России угрозы, но и ряд преимуществ, среди которых — сокращение отопительного периода, заявил директор Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова Росгидромета Владимир Катцов на семинаре в ИМЭМО РАН.

«У нас холодная страна, никто не отрицает, есть аспекты, в которых мы выигрываем. Облегчение доступа к арктическому шельфу с его освоением — тоже такая заманчивая тема. Развитие гидроэнергетики кое-где благодаря изменениям в осадках», — сказал ученый, его слова приводит «РИА Новости».

Также специалист перечислил новые риски для России в связи с глобальным потеплением. Это, в частности, возрастание ущерба в связи с засухой, ураганами и наводнениями. Также существуют высокие риски для инфраструктуры Севера из-за таяния вечной мерзлоты, добавил Катцов.

Как подчеркнул ученый, последствия для России «неоднозначные» в отличие от многих других стран, где изменения климата принесут абсолютно негативный результат. В качестве примера таких регионов Катцов привел островные государства, чье существование связано с уровнем океана.

Ранее ученые предрекли климатический хаос на Земле. По их расчетам, уже к 2100 году таяние льдов Арктики и Антарктики вызовет экстремальные погодные условия и непредсказуемые температурные перепады по всему земному шару.