Климатолог опроверг теорию о спасении планеты при помощи триллиона деревьев

Триллион деревьев не сможет остановить глобальное потепление. Об этом НСН заявил кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник главной научной обсерватории и соавтор книги «Парадоксы климата» Андрей Киселев.

Ранее эксперт Швейцарской высшей технической школы Цюриха Томас Кроутер на встрече американской ассоциации содействия развитию науки предложил высадить триллион деревьев для борьбы с глобальным потеплением. Он предложил таким образом на треть увеличить земные леса, чтобы количество углерода в атмосфере значительно сократилось.

По мнению российского специалиста, данная мера далека от воплощения, а также может лишь усугубить ситуацию. По его мнению, хоть само по себе озеленение является полезным, поскольку деревья поглощают углекислый газ, также возникают вопросы и практического применения.

«Европа довольно маленький континент и сильно урбанизированный, и где тут разместить триллион деревьев, я не понимаю. Во-вторых, к сожалению, не всякий лес является благом. Пока он молодой и за ним ухаживают, всё хорошо. Но при нехватке рук, финансов и других обстоятельствах, к сожалению, деревья падают, начинается гниение, и в этой ситуации лес становится не поглотителем углекислого газа, а его источником», — заявил Киселев.

Вместе с тем кандидат наук также рассказал о мерах, благодаря которым можно минимизировать экологические проблемы планеты.

«Основная идея — сокращение выброса основных парниковых газов (углекислого газа и метана). Как этого достичь — вопрос, который до сих пор не решен», — заявил эксперт и добавил, что в качестве альтернативы можно использовать возобновляемые источники солнечной энергии, а также геотепла, приливной энергии и энергии ветра. По его словам, эти методы сейчас развивают, однако на ситуации они пока сказываются недостаточно.

В ноябре 2018 года сообщалось, что ученые Гарвардского университета пришли к выводу, что технология впрыскивания аэрозолей в атмосферу Земли для борьбы с глобальным потеплением невыгодна.