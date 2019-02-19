Умер автор термина «глобальное потепление»

Климатолог Уоллес Брокер, автор термина «глобальное потепление», скончался в Нью-Йорке в возрасте 87 лет.

Термин «глобальное потепление» Брокер впервые использовал в статье в 1975 году, заявив, что повышение уровня углекислого газа в атмосфере грозит резким потеплением.

Коллеги Брокера отмечают, что именно он «единолично популяризировал идею» о глобальном потеплении, которое может привести «к драматическому изменению климата».