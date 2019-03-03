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Синоптики назвали самый теплый день на грядущей неделе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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На следующей неделе в Москве столбики термометров поднимутся выше нуля во вторник, 5 марта. Предположительно, этот день станет самым теплым в ближайшую пятидневку, сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

«По области от 0 до +3, в Москве — +1…+3 днем и ночью около нуля», — цитирует специалиста агентство ТАСС.

Варакин отметил, что такие показатели превышают норму по меньшей мере на пять градусов.

Как передает Гидрометцентр России, в понедельник и среду днем ожидается –1…+1 градус, такая же температура будет в ночное время. В ночь на четверг резко похолодает до –15…–10 градусов, что почти не скажется не дневной температуре. 8 марта, в Международный женский день, в столице ожидается теплая погода, отмечает «Газета.ру»

Синоптики отмечают, что мартовские морозы оказались крепче февральских на 0,5 градуса. Предположительно, данная ситуация не изменится и в текущем месяце москвичей ждут зимние холода.

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