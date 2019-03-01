Прямой эфир

К берегам Камчатки приблизился циклон

0
Фото: ТАСС/Петров Александр
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пять районов Камчатки попадут под влияние циклона, приближающегося к региону со стороны Тихого океана. Основной удар стихии ожидается в воскресенье, 3 марта.

Отменный курс: снегопады оставили пассажиров «Аэрофлота» дома
Массовыми задержками рейсов в столичных аэропортах снова заинтересовалась прокуратура

По данным краевого главка МЧС, в Алеутском муниципальном районе прогнозируется снегопад, а ветер усилится до 25-30 метров в секунду. В Усть-Камчатском, Карагинском, Олюторском и Пенжинском муниципальных районах ожидается небольшой снег, порывы ветра при этом будут достигать 22 метра в секунду.

С учетом приближающегося циклона сформированы силы и средства, которые в случае происшествий будут отправлены для оказания помощи и ликвидации последствий непогоды. «Исходя из прогноза, наиболее вероятны нарушения в системе энергоснабжения, осложнения обстановки на автомобильных дорогах», — предупредили спасатели.

Жителям Камчатского края рекомендовано отказаться от выездов за пределы населенных пунктов, быть предельно осторожными.

Ранее синоптики предупредили москвичей о морозах в начале марта. В первые дни весеннего месяца возможно понижение температуры до –12 градусов. 1 марта столичный регион накроет циклон, который принесет с собой снег и холодный ветер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Москве потеплеет до +8 на следующей неделе
Вильфанд пообещал январские морозы в первые дни весны

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017