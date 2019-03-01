К берегам Камчатки приблизился циклон

Пять районов Камчатки попадут под влияние циклона, приближающегося к региону со стороны Тихого океана. Основной удар стихии ожидается в воскресенье, 3 марта.

По данным краевого главка МЧС, в Алеутском муниципальном районе прогнозируется снегопад, а ветер усилится до 25-30 метров в секунду. В Усть-Камчатском, Карагинском, Олюторском и Пенжинском муниципальных районах ожидается небольшой снег, порывы ветра при этом будут достигать 22 метра в секунду.

С учетом приближающегося циклона сформированы силы и средства, которые в случае происшествий будут отправлены для оказания помощи и ликвидации последствий непогоды. «Исходя из прогноза, наиболее вероятны нарушения в системе энергоснабжения, осложнения обстановки на автомобильных дорогах», — предупредили спасатели.

Жителям Камчатского края рекомендовано отказаться от выездов за пределы населенных пунктов, быть предельно осторожными.

Ранее синоптики предупредили москвичей о морозах в начале марта. В первые дни весеннего месяца возможно понижение температуры до –12 градусов. 1 марта столичный регион накроет циклон, который принесет с собой снег и холодный ветер.