Прямой эфир

Шнуров вошел в состав совета при комитете Госдумы по культуре

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский музыкант, солист рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров вошел в состав общественного совета при комитете Госдумы по культуре. Об этом сообщили в пресс-службе думского комитета.

Как уточняет телеканал «Звезда», помимо Шнурова, к общественному совету также присоединились артист Эдгард Запашный, митрополит Тихон и писатель Евгений Водолазкин.

В январе 2019 года был утвержден первый состав общественного совета. В списке участников — режиссер Карен Шахназаров, рок-музыкант Андрей Макаревич, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, а также другие видные деятели отечественной культуры.

«Общественный совет при думском комитете по культуре прирастает новыми именами. Как я и анонсировала, начинается «второй призыв». Еще больше независимо мыслящих людей, еще больше смелых, оригинальных суждений о жизни и культуре», — приводит ТАСС слова главы комитета Елены Ямпольской.

Функции совета включают в себя подготовку предложений по совершенствованию законодательства и выработку консолидированной общественной позиции по значимым вопросам в культурной сфере.

25 февраля сообщалось, что адвокат Сергей Шнурова Константин Добрынин пожаловался на высказывания депутата Виталия Милонова в Госдуму. По его мнению, распространяемые в Сети парламентарием оценочные суждения в отношении творчества группы «Ленинград» нуждаются в проверке на предмет их соответствия правилам депутатской этики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин призвал развивать культуру, медицину и образование в регионах
Милонов призвал запретить «бесовского запевалу» Шнурова

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017