Шнуров вошел в состав совета при комитете Госдумы по культуре

Российский музыкант, солист рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров вошел в состав общественного совета при комитете Госдумы по культуре. Об этом сообщили в пресс-службе думского комитета.

Как уточняет телеканал «Звезда», помимо Шнурова, к общественному совету также присоединились артист Эдгард Запашный, митрополит Тихон и писатель Евгений Водолазкин.

В январе 2019 года был утвержден первый состав общественного совета. В списке участников — режиссер Карен Шахназаров, рок-музыкант Андрей Макаревич, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, а также другие видные деятели отечественной культуры.

«Общественный совет при думском комитете по культуре прирастает новыми именами. Как я и анонсировала, начинается «второй призыв». Еще больше независимо мыслящих людей, еще больше смелых, оригинальных суждений о жизни и культуре», — приводит ТАСС слова главы комитета Елены Ямпольской.

Функции совета включают в себя подготовку предложений по совершенствованию законодательства и выработку консолидированной общественной позиции по значимым вопросам в культурной сфере.

25 февраля сообщалось, что адвокат Сергей Шнурова Константин Добрынин пожаловался на высказывания депутата Виталия Милонова в Госдуму. По его мнению, распространяемые в Сети парламентарием оценочные суждения в отношении творчества группы «Ленинград» нуждаются в проверке на предмет их соответствия правилам депутатской этики.