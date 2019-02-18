Милонов призвал запретить «бесовского запевалу» Шнурова

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить творчество лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова в рамках борьбы с алкоголизмом и назвал артиста «бесовским запевалой».

«Надо запретить песни, пропагандирующие алкоголь, запретить Шнура. <…> К сожалению, такие как Шнуров, все эти бесовские запевалы, снова начинают морально легализовывать пиво в нашем обществе», — цитирует депутата агентство городских новостей «Москва».

По мнению Милонова, Шнуров пропагандирует образ «дешевого легкодоступного удовольствия», на который никогда не купился бы сам. Депутат призвал сделать образ выпивающего человека «помоечным» и показать истории, «когда молодые люди, воодушевленные песнями группы «Ленинград», спивались и умирали».

Также Милонов раскритиковал композицию «В Питере пить», заявив, что Шнуров «как человек бескультурный» «вообще не понимает, что нужно делать в Санкт-Петербурге».

Депутат и ранее критиковал творчество певца. Так, в начале января Милонов назвал песни Шнурова «культурным вредительством» и «отрыжкой пивника». Также он предлагал задействовать правоохранительные органы в борьбе с матом в песнях.

Лидер группировки «Ленинград» ответил депутату стихом, в котором обвинил народного избранника в безразличии к голодающим старикам и «нищенскому существованию миллионов».