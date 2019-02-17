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Шнуров посвятил стих избившему жену Башарову

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихотворение актеру и телеведущему Марату Башарову, с которым из-за рукоприкладства хочет разойтись супруга — Елизавета Шевыркова. 

В своем Instagram рокер написал:

Широко живут здесь люди,
Жен дубасят, водку пьют,
И тем самым, без прелюдий,
Местный создают уют.

Музыкант отметил, что каждый рос на подобных примерах. Вместе с тем он признает, «какой спрос» с Башарова, если «он народный, вот и всё». 

Елизавета Башарова решила прилюдно объявить о грядущем расставании 16 февраля. В своем Instagram она написала, что ей «стыдно в этом жить, стыдно скрывать, стыдно говорить». Женщина выразила сожаление, что у артиста нет желания вылечиться и покончить «с этим недугом» ради их семьи.

На следующий день на планы супруги отреагировал и сам Башаров. Артист заверил, что узнал о расставании из СМИ. По словам Башарова, его жена уже месяц отдыхает с сыном и своей подругой за рубежом, а он сам находится в Москве и отсылает им деньги.

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