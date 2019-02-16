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Шнуров назвал Лозу «комментатором всего»

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров заметил, что российский музыкант Юрий Лоза «вдруг стал комментатором всего». Своими наблюдениями он поделился с подписчиками в Instagram. 

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«Растолкует, он как есть — культура.
Чистый мыслями, как белый лист.
По любым вопросам вездесущий Юра
Замечательно большой специалист!» — написал рокер. 

В качестве иллюстрации к стиху Шнуров прикрепил скриншот новости «Газеты.ру» с заголовком «Совсем старенькая»: Лоза отчитал народную артистку СССР». 

В заметке речь идет о заявлении советской и украинской актрисы Ады Роговцевой, призвавшей украинцев изолироваться от россиян. Лоза сказал изданию, что Роговцева уже достаточно пожилая женщина, поэтому к ее заявлениям не стоит относиться серьезно. 

В свою очередь, политолог Богдан Безпалько посчитал, что Роговцева вряд ли пыталась себя пропиарить подобными заявлениями, а искренне считает себя правой. По его мнению, артистка не задумывается о том, что транслирует идеологию убийства и ненависти

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