Башаров отреагировал на желание его жены расстаться

Российский актер и телеведущий Марат Башаров отреагировал на намерение своей жены Елизаветы (в девичестве Шевыркова) расстаться с ним из-за рукоприкладства. Артист уточнил, что ему ничего об этих планах не известно.

«Ну почему я узнаю о нас из интернета? Ура! Ничего не кажешь! Только я попрошу эту особу больше не носить фамилию Башарова!» — написал он в своем Facebook.

По словам Башарова, его супруга уже месяц отдыхает с сыном и своей подругой за рубежом, а он сам находится в Москве.

«Месяц! И решила развестись! Видимо, массаж тайский. А я здесь фигачу. И денежки им отсылаю», — возмутился 44-летний актер, его слова приводит сайт kp.ru.

Елизавета Башарова решила прилюдно объявить о грядущем расставании 16 февраля. В своем Instagram она написала, что ей «стыдно в этом жить, стыдно скрывать, стыдно говорить». Женщина выразила сожаление, что у артиста нет желания вылечиться и покончить «с этим недугом» ради их семьи.

Так, в конце 2018 года брат Башаровой рассказал, что артист избил свою супругу и ей пришлось обратиться за медицинской помощью. При этом пострадавшая отказывалась фиксировать травмы и подавать заявление на обидчика. Кроме того, в 2017 году она попала в больницу с травмой руки, но также решила не афишировать проблемы.