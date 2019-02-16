Жена Башарова решила развестись из-за побоев

Жена актера Марата Башарова — Елизавета Башарова (в девичестве Шевыркова), накануне избитая своим супругом, подает на развод. Таким решением она поделилась со своими подписчиками в Instagram.

«Я свято верила, что любовь может всё изменить, исправить, излечить.Что маленький ребенок сможет повлиять. Ничего не менялось, не хватало сил уйти, ведь полюбила я другую сторону человека», — написала артистка, подчеркнув, что ей «стыдно в этом жить, стыдно скрывать, стыдно говорить».

По словам Башаровой, ее муж делает вид, что «ничего не произошло». Женщина выразила сожаление, что у артиста нет желания вылечиться и покончить «с этим недугом» ради их семьи.

Вместе с тем она надеется, что ей удастся сохранить хорошие отношения со своим обидчиком ради общего сына Марселя.

Это не первый случай рукоприкладства актера. Так, в конце 2018 года брат Башаровой рассказал, что артист избил свою супругу и ей пришлось обратиться за медицинской помощью. При этом пострадавшая отказывалась фиксировать травмы и подавать заявление на обидчика. Кроме того, в 2017 году она попала в больницу с травмой руки, но также решила не афишировать проблемы.

Башаров бил и других своих женщин. Когда артист был женат на актрисе Екатерине Архаровой с 2014 по 2015 год, то сломал ей нос и ударил по голове, что привело к серьезной травме. Однако Архарова решила не судиться с Башаровым.