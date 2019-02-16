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Жена Башарова решила развестись из-за побоев

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Жена актера Марата Башарова — Елизавета Башарова (в девичестве Шевыркова), накануне избитая своим супругом, подает на развод. Таким решением она поделилась со своими подписчиками в Instagram. 

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«Я свято верила, что любовь может всё изменить, исправить, излечить.Что маленький ребенок сможет повлиять. Ничего не менялось, не хватало сил уйти, ведь полюбила я другую сторону человека», — написала артистка, подчеркнув, что ей «стыдно в этом жить, стыдно скрывать, стыдно говорить». 

По словам Башаровой, ее муж делает вид, что «ничего не произошло». Женщина выразила сожаление, что у артиста нет желания вылечиться и покончить «с этим недугом» ради их семьи. 

Вместе с тем она надеется, что ей удастся сохранить хорошие отношения со своим обидчиком ради общего сына Марселя. 

Это не первый случай рукоприкладства актера. Так, в конце 2018 года брат Башаровой рассказал, что артист избил свою супругу и ей пришлось обратиться за медицинской помощью. При этом пострадавшая отказывалась фиксировать травмы и подавать заявление на обидчика. Кроме того, в 2017 году она попала в больницу с травмой руки, но также решила не афишировать проблемы.

Башаров бил и других своих женщин. Когда артист был женат на актрисе Екатерине Архаровой с 2014 по 2015 год, то сломал ей нос и ударил по голове, что привело к серьезной травме. Однако Архарова решила не судиться с Башаровым.

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