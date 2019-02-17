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СК показал видео массовой драки в Москве

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Фото: пресс-служба СК РФ
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Следственный комитет России опубликовал видео с камеры наблюдения, которая зафиксировала массовую драку в Москве.

Конфликт произошел на у станции метро «Волгоградский проспект» 17 февраля. На представленных РЕН ТВ кадрах видно, что сперва драка завязалась между двумя мужчинами. Спустя некоторое время к ним подбежали еще несколько человек. 

В результате драки от ножевых ранений погибли двое мужчин. Один скончался на месте, второй — по пути в больницу.

Как удалось выяснить следствию, драка началась в ходе конфликта между работниками автомойки. Возбуждено уголовное дело.

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