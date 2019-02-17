СК показал видео массовой драки в Москве

Следственный комитет России опубликовал видео с камеры наблюдения, которая зафиксировала массовую драку в Москве.

Конфликт произошел на у станции метро «Волгоградский проспект» 17 февраля. На представленных РЕН ТВ кадрах видно, что сперва драка завязалась между двумя мужчинами. Спустя некоторое время к ним подбежали еще несколько человек.

В результате драки от ножевых ранений погибли двое мужчин. Один скончался на месте, второй — по пути в больницу.

Как удалось выяснить следствию, драка началась в ходе конфликта между работниками автомойки. Возбуждено уголовное дело.