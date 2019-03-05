Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору цветов к 8 Марта

В преддверии Международного женского дня в Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать цветы и сохранить их свежесть.

Согласно рекомендациям, опубликованным на сайте ведомства, в первую очередь стоит покупать цветы с полураскрытыми бутонами. Также необходимо обращать внимание на стебель цветка, который не должен быть слишком сухим.

Для роз показателем свежести будет наличие «рубашки» –– это самые нижние, более толстые и грубые лепестки, которые растут у цветоножки и «обнимают» бутон.

Также важны эластичность лепестков и отсутствие искусственных украшений на бутоне. Так, у увядающих растений лепестки не вернутся в исходное положение, если их оттянуть. В свою очередь, наличие декора говорит о желании отвлечь внимание от состояния цветка.

Чтобы букет простоял дольше, специалисты посоветовали не оставлять цветы надолго без воды, исключить перепады температур, а стебли подрезать. Необходимо будет и удалить нижние листья, даже свежие, так как под водой они начинают гнить и могут испортить запах букета. Кроме того, продлить свежесть таких цветов как розы, тюльпаны и гвоздики, поможет щепотка сахара, добавленная в воду.

В начале марта исследование показало, какие подарки женщины ожидают получить в Международный женский день, и какие презенты мужчины подготовили.