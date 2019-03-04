Парковка в Москве будет бесплатной 8 и 9 марта

В Москве 8 и 9 марта парковочные места будут бесплатными. Об этом сообщили в пресс-службе Московского паркинга со ссылкой на слова заммэра столицы Максима Ликсутова.

По его словам, в связи с празднованием Международного женского дня 8 марта в Москве пройдет множество праздничных мероприятий, в связи с чем горожане смогут бесплатно припарковать свои автомобили поблизости от мест гуляний, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что бесплатная парковка не отразится на загруженности дорог: в праздничные дни в столице интенсивность движения транспорта традиционно снижается, поскольку многие уезжают из города. Вместе с тем плоскостные парковки со шлагбаумами будут работать в прежнем режиме по действующим тарифам. Ликсутов также призвал автомобилистов быть внимательными и оставлять свои машины только в разрешенных местах, поскольку неправильно припаркованные авто создают неудобства пешеходам и другим автомобилям, а также могут стать причиной ДТП, пишет НСН.

На начавшейся рабочей неделе россиянам предстоит работать всего четыре дня. Дни с 8 по 10 марта будут выходными.